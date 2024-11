Bianca Andrade mostra piquenique com filho no jardim da mansão Bianca Andrade mostra piquenique com filho no jardim da mansão Bebê Mamãe|Do R7 16/10/2024 - 22h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bianca Andrade e filho no piquenique

Reprodução Instagram A empresária e influenciadora Bianca Andrade mostrou um luxuoso piquenique que fez em sua mansão e posou acompanhada do filho. A famosa, conhecida por seu apelido Boca Rosa, é mãe de um menino. O garotinho, de três anos de idade, é fruto de seu antigo relacionamento com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Veja a 1ª aparição de Sabrina Sato e Nicolas Prattes grávidos!

Gêmeos de Rodrigo Hilbert surgem em bastidores do 1º desfile

Zezé di Camargo mostra quarto da bebê em sua casa de veraneio