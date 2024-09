Bruna Biancardi encanta ao mostrar presente luxuoso da filha Bruna Biancardi mostrou sua filha com um brinquedo bem luxuoso. Bebê Mamãe|Do R7 03/09/2024 - 15h22 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h22 ) ‌



Bruna Biancardi mostrou sua filha com brinquedo luxuoso

A influenciadora Bruna Biancardi impressionou ao revelar sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Mavie de 11 meses com um brinquedo novo. A pequena Mavie surgiu toda sorridente com um vestidinho amarelo e um colar de perolas dentro do seu novo brinquedo: um carrinho elétrico!

