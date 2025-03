Bruna Biancardi mostra Mavie e Neymar se pronuncia sobre Any Bruna Biancardi mostrou a filha e Neymar Jr se pronunciou sobre a modelo. Bebê Mamãe|Do R7 21/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi mostrou a filha e Neymar fez pronunciamento sobre modelo

A influenciadora Bruna Biancardi mostrou a sua filha com Neymar Jr, a menina Mavie de um ano, e se declarou para a pequena em meio a suposta crise com o jogador. E o craque também se pronunciou pela primeira vez sobre a modelo Any Awuada, que afirma ter se relacionado com ele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gio posa com filha com Bruno Gagliasso no set de filmagens

Junior posa com filhos e revela reencontro com o ex de Sandy

Gabriella Gaspar atualiza DNA da filha e diz se Neymar é pai