Bruna Biancardi reage a vídeo de Ney e modelo e mostra filha Bruna Biancardi reagiu diante de vídeo de Neymar Jr e modelo. Bebê Mamãe|Do R7 08/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h07 )

Bruna Biancardi teve reação ao vídeo de Neymar Jr e modelo Bebê Mamãe

A influenciadora Bruna Biancardi teve uma reação diante do vídeo em que o seu namorado, o jogador Neymar Jr, aparece brincando com a influenciadora e modelo Duda Alcova. Ela também mostrou a sua filha com o jogador, a pequena Mavie de um ano e meio e falou de uma nova fase da bebê.

Para saber mais sobre a reação de Bruna e o vídeo que gerou polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

