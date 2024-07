Bruna Biancardi: Reflexão sobre o nascimento da nova filha de Neymar

Bebê Mamãe |Do R7

Bruna Biancardi deu uma indireta após o nascimento da nova filha de Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou uma reflexão após o nascimento da nova filha de seu namorado, o jogador Neymar Jr. Bruna e o jogador são os pais da bebê Mavie, oito meses. E há exatamente uma semana nasceu a nova filha do jogador, a pequena Helena, fruto do breve relacionamento dele com a modelo Amanda Kimberlly.

