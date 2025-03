Bruna Biancardi revela o quarto de Mavie em Santos e é lindo Bruna Biancardi mostrou o novo quarto de Mavie em Santos e ficou lindo. Bebê Mamãe|Do R7 11/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi mostrou o novo quarto da menina Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi impressionou ao revelar os primeiros detalhes do novo quarto de sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Mavie, um ano, em Santos. A família se mudou recentemente para a cidade do litoral paulista após o jogador ter retornado para o time Santos. E agora, Bruna impressionou ao exibir o quarto da filha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes encantadores do quartinho de Mavie!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filho de Luana Piovani posa com Neymar e se declara para ele

José Loreto exibe filha com Aline e Igor Rickli no teatro

Léo Santana mostra a filha cozinhando e dá recado pra Ivete