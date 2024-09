Bruna Surfistinha compartilha momento especial com as filhas gêmeas Bruna Surfistinha comemora os 3 anos das filhas gêmeas e se declara! Bebê Mamãe|Do R7 04/09/2024 - 16h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 16h11 ) ‌



Bruna Surfistinha comemora os 3 anos das filhas gêmeas

A Bruna Surfistinha (nome usado pela escritora Raquel Pacheco) dividiu com os seguidores um raro clique com as filhas. Ela é mãe de duas meninas que são gêmeas. As pequenas Maria e Elis são frutos do antigo relacionamento com o artista Xico Santos.

