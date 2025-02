Brunna Gonçalves e Ludmilla decidem nome diferente da filha Brunna Gonçalves e Ludmilla escolheram o nome da sua bebê. Bebê Mamãe|Do R7 14/01/2025 - 15h48 (Atualizado em 14/01/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brunna Gonçalves e Ludmilla escolheram qual será o nome de sua filha

A dançarina Brunna Gonçalves e a cantora Ludmilla decidiram qual será o nome da bebê que estão esperando. Brunna é quem está grávida do primeiro filho delas. As mamães descobriram há algumas semanas que estão esperando uma menina. E agora, Brunna falou sobre a escolha do nome de sua filha.

Não perca a oportunidade de saber qual nome elas escolheram! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Duda Reis revela todo o rosto da sua bebê e semelhança choca

Sthefany Brito exibe linda festa dos 3 meses do seu bebê

Zilu posa com Wanessa e os netos e revela decisão sobre Zezé