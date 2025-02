Brunna Gonçalves reencontra Ludmilla após período separadas Ludmilla e Brunna Gonçalves se reencontram, após dias afastadas! Bebê Mamãe|Do R7 04/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ludmilla e Brunna Gonçalves se reencontram, após dias afastadas

A dançarina Brunna Gonçalves encantou ao revelar o reencontro com sua esposa. Ela é casada com a cantora Ludmilla. As duas oficializaram a união em dezembro de 2019. Já no final do último ano, elas revelaram que a família vai aumentar! O casal decidiu procurar uma clínica de reprodução humana para realizar o grande sonho da maternidade.

Não perca os detalhes desse emocionante reencontro e a expectativa da chegada de Zuri! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Kate Middleton surge com o filho e desabafa sobre seu estado

Carol Dantas revela como está ex-babá de Davi e impressiona

Michel Teló e Thaís posam com filhos em viagem a Paris