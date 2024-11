Bruno de Luca toma atitude com o motorista 1 ano após Kayky Bruno de Luca toma atitude com o motorista 1 ano após Kayky Bebê Mamãe|Do R7 26/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 26/10/2024 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruno de Luca e motorista Dionez Coelho

O apresentador Bruno de Luca tomou uma atitude inesperada com o motorista do caso do ator Kayky Brito, pouco mais de um ano depois do ocorrido. Dionez Coelho foi o motorista que atropelou Kayky em setembro do ano passado. Porém, também foi Dionez quem prestou todo o apoio ao ator logo após o ocorrido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Murilo Huff mostra seu filho com Marília em aula com personal

Sheila Mello mostra gravidez no início e posa com filha

Bruna Biancardi exibe Mavie no novo quarto com cama no chão