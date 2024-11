Bruno do KLB exibe os 2 filhos em rara aparição e avó se declara Bruno do KLB exibe os 2 filhos em rara aparição e avó se declara Bebê Mamãe|Do R7 13/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 13/11/2024 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruno do KLB e filhos

O cantor Bruno do KLB revelou duas fotos raríssimas de seus dois filhos. Ele é pai do menino Ravi, dois anos, e da bebê Ayla, um ano, frutos do seu casamento com a influenciadora Maria Luiza Scornavacca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Tays Reis mostra filha com Biel montando árvore de Natal gigante

Letícia Colin posa com filho e fala sobre suposto de novo amor

Mano Walter e Débora se casam e posam com o filho