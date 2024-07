Bebê Mamãe |Do R7

Bruno Gagliasso compartilha momento especial: filho furando a orelha O ator Bruno Gagliasso e a sua esposa, a atriz Giovanna Ewbank, mostraram detalhes do momento em que seu filho furou a orelha. Eles...

Bruno Gagliasso mostra seu filho furando a orelha

O ator Bruno Gagliasso e a sua esposa, a atriz Giovanna Ewbank, mostraram detalhes do momento em que seu filho furou a orelha. Eles são pais de três crianças, sendo uma menina e dois meninos. A primogênita do casal, Chissomo, completou 11 anos, recentemente. Conhecida carinhosamente como Títi, como é chamada pela família, ela é a única herdeira de Bruno e Giovanna. Os meninos, filhos mais novos, completam o trio. O herdeiro do meio, Bless, de nove anos, e o caçulinha Zyan, de três aninhos.

