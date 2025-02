Bruno Gagliasso exibe filhos esquiando pela 1ª vez nos EUA Bruno Gagliasso e Giovanna exibem os filhos na neve pela primeira vez. Bebê Mamãe|Do R7 14/01/2025 - 21h47 (Atualizado em 14/01/2025 - 21h47 ) twitter

Giovanna mostra seus filhos com Bruno Gagliasso em viagem aos EUA.

O ator Bruno Gagliasso e a atriz Giovanna Ewbank embarcaram de férias com seus três filhos para um destino especial. Junto a filha mais velha, Chissomo, de 11 anos, mais conhecida pelo apelido Títi, o filho Bless, de nove anos, e o caçulinha Zyan, de quatro anos, os artistas viajaram ára os Estados Unidos. O quinteto já esteve nas terras do tio Sam anteriormente, conheceram as cidades de Orlando e Miami. No entanto, dessa vez, Bruno e Giovanna escolheram o estado do Colorado para as férias em família.

