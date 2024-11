Bruno Gagliasso mostra o caçula em aula de paraquedismo Bruno Gagliasso mostra o caçula em aula de paraquedismo Bebê Mamãe|Do R7 11/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 11/11/2024 - 21h29 ) twitter

Bruno Gagliasso e Zyan em aula de paraquedismo

O ator Bruno Gagliasso surgiu com os filhos em um momento de muita aventura em família. As crianças decidiram radicalizar e contaram com a ajuda do papai para um passeio bem diferente. Ele é pai orgulhoso de três herdeiros – uma menina e dois meninos.

