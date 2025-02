Bruno Gagliasso planta árvore com seu caçula em Miami Bruno Gagliasso surge plantando uma árvore junto com seu caçula em Miami. Bebê Mamãe|Do R7 22/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 22/02/2025 - 14h45 ) twitter

Bruno Gagliasso exibe seu filho com Giovanna Ewbank plantando uma árvore em Miami

O ator Bruno Gagliasso deixou seus fãs encantados ao mostrar fazendo jardinagem com seu filho caçula nos EUA. O artista é casado com a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank e, juntos eles são pais de três crianças. A primogênita da família Títi tem 11 anos de idade. Blessings, conhecido como Bless, tem 10 anos o garotinho é o irmão do meio. Enquanto Zyan, apelidado de Baby-Z, completa o trio. O caçulinha do clã está com quatro anos de vida.

