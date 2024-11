Caçula de Edson Celulari surge em passeio com os avôs Caçula de Edson Celulari surge em passeio com os avôs Bebê Mamãe|Do R7 20/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 20/11/2024 - 21h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caçula de Edson Celulari

A esposa do ator Edson Celulari, a também atriz Karin Roepke, exibiu um belíssimo registro de sua filha com seus pais. A artista é mamãe orgulhosa da menina Chiara, de dois aninhos de vida. A garotinha é a primeira filha de Karin e único fruto do relacionamento dela com Celulari.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Fabiano Menotti surge em camarim com Zezé di Camargo

Filha de Aline Wirley posa com o pai usando penteados iguais

Mãe de Isabella Nardoni revela caçula falando da irmã e emociona