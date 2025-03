Caçula de Junior posa na praia com a mãe e Sandy comenta Junior mostra a filha na praia com a mãe e Sandy faz comentário! Bebê Mamãe|Do R7 12/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h25 ) twitter

Monica, esposa de Junior, posa com a filha e Sandy faz comentário

A filha caçula do cantor Junior Lima surgiu em um lindo clique com a mamãe e encantou. O artista é casado com a influenciadora Monica Benini. Eles subiram ao altar em 2014. Da união, foram pais de dois herdeiros – um menino e uma menina. O primogênito da dupla se chama Otto. O garoto está com sete anos de idade. Lara, de três aninhos, é a filha mais nova.

