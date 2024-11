Camilla Camargo não vai no cruzeiro do pai e Graci e revela motivo Camilla Camargo não vai no cruzeiro do pai e Graci e revela motivo Bebê Mamãe|Do R7 17/11/2024 - 18h48 (Atualizado em 17/11/2024 - 18h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camilla Camargo no cruzeiro do pai

A atriz Camilla Camargo revelou por que não compareceu no cruzeiro do seu pai, o cantor Zezé Di Camargo. O sertanejo embarcou no seu navio junto com a esposa, a influenciadora Graciele Lacerda. E a primogênita do sertanejo, a cantora Wanessa Camargo, acompanhou o pai e a madrasta, porém, Camilla não foi. E agora, Camilla explicou o motivo da sua ausência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Chay Suede e Laura celebram 3 anos filho com festa ao ar livre

Menino sente mau cheiro por 2 anos e descoberta choca médicos

Letícia Colin e ex celebram 5 anos do filho com festa dos sonhos