Bebê Mamãe |Do R7

Camilla Camargo se despede da sobrinha de Denílson e emociona A atriz Camilla Camargo emocionou ao se despedir da sobrinha do ex-jogador Denílson, a menina Lorena Godoy de nove anos. Lorena partiu...

Alto contraste

A+

A-

Camilla Camargo deu adeus a sobrinha de Denílson

A atriz Camilla Camargo emocionou ao se despedir da sobrinha do ex-jogador Denílson, a menina Lorena Godoy de nove anos. Lorena partiu no último domingo (23) e ela foi velada em Diadema, na grande São Paulo, cidade natal do ex-jogador.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Camilla Camargo se despede da sobrinha de Denílson e emociona

• Alexandre Pato revela o rostinho do filho pela 1ª vez: “é lindo”

• Andressa mostra os filhos com Gusttavo Lima e revela novo visual



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.