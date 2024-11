Carla Perez celebra seu aniversário junto aos filhos: “família linda” Carla Perez celebra seu aniversário junto aos filhos: “família linda” Bebê Mamãe|Do R7 17/11/2024 - 20h28 (Atualizado em 17/11/2024 - 20h28 ) twitter

A casa da dançarina Carla Perez está em festa! A famosa completou mais um ano de vida e ganhou uma festa para lá de especial de sua família. A famosa é dois filhos já adultos. Camilly Victoria é a primogênita da famosa. A garota está com 22 anos de idade. Além dela, a artista é mãe de Victor Alexandre de 20 anos de idade. Ambos nasceram do relacionamento da loira com o cantor Xanddy (do Harmonia do Samba). O casal está junto há 22 anos.

