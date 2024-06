Carla Perez e Xanddy mostram a filha com a namorada e ex-dançarina rebate comentários A ex-dançarina Carla Perez surgiu em um passeio em família e provou que é uma mãe leoa com muito orgulho. Casada com o cantor Xanddy...

Alto contraste

A+

A-

Carla Perez e Xanddy mostram a filha com a namorada e ex-dançarina rebate comentários

A ex-dançarina Carla Perez surgiu em um passeio em família e provou que é uma mãe leoa com muito orgulho. Casada com o cantor Xanddy (do Harmonia do Samba), desde 2001, ela é mãe de dois herdeiros. A mais velha dos irmãos é Camilly Victoria, de 22 anos. Enquanto o caçula é Victor Alexandre de 20 anos de idade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Carla Perez mostra filha com namorada e rebate comentário: ‘leoa’

• Pai de 6, Juliano Cazarré revela que tem filho adotivo

• Bia Miranda revela o rosto de seu recém-nascido: “que lindo”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.