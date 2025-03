Carla Perez revela os preparativos pro casamento do filho Carla Perez impressionou ao mostrar os preparativos para o casamento do filho caçula. Bebê Mamãe|Do R7 22/03/2025 - 23h06 (Atualizado em 22/03/2025 - 23h06 ) twitter

Carla Perez revelou preparativos pro casamento do filho

A dançarina Carla Perez impressionou ao revelar que seu filho caçula com o cantor Xanddy vai se casar! O jovem Victor Alexandre de apenas 21 anos vai se casar com Jarline Batista, 21 anos. E Carla surgiu escolhendo o vestido de noiva junto com sua nora em Orlando nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante momento!

