Carlinhos Maia e Lucas falam sobre planos de filhos Carlinhos Maia e Lucas Guimarães revelam detalhes de planos para ter filhos. Bebê Mamãe|Do R7 01/09/2024 - 21h11 (Atualizado em 01/09/2024 - 21h11 ) ‌



Carlinhos Maia e Lucas anunciam planos de filhos

O influenciador Carlinhos Maia e seu marido, Lucas Guimarães, revelaram que os planos de aumentar a família estão próximos. Há mais de uma década juntos, o casal oficializou a relação em maio de 2019, eles chegaram a se separar em 2022, devido a traições de Maia. No entanto, no início do ano passado, Carlinhos e Lucas reataram o casamento.

