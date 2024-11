Carmo Dalla Vecchia exibe antes e depois do filho: “como cresceu” Carmo Dalla Vecchia exibe antes e depois do filho: “como cresceu” Bebê Mamãe|Do R7 15/11/2024 - 17h28 (Atualizado em 15/11/2024 - 17h28 ) twitter

Carmo Dalla Vecchia e seu filho

O ator Carmo Dalla Vecchia encantou os fãs ao mostrar fotos de antes e depois do seu filho e deixou os fãs chocados com o tamanho do menino. O artista é pai do pequeno Pedro Rafael. O menino, por enquanto, é filho único. O menino está com cinco anos de idade e é fruto do relacionamento do ator com o escritor de novelas João Emanuel Carneiro com quem ele é casado. O casal, inclusive, sempre tratou a união com bastante sigilo.

