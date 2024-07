Bebê Mamãe |Do R7

Carol Celico, ex de Kaká, celebra os 2 meses de seu bebê

A influenciadora Carol Celico, ex-esposa de Kaká, encantou ao mostrar a festa de dois meses que fez para seu bebê. Ela foi mamãe pela 3ª vez, recentemente. O caçula Rafael veio ao mundo no último mês de maio. O neném é fruto do atual relacionamento da digital influencer com o empresário Eduardo Scarpa, sobrinho de Chiquinho Scarpa.

