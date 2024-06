Carol Dantas compartilha foto do quarto gamer de seu filho com Neymar A influenciadora Carol Dantas revelou que seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 12 anos, está aproveitando as férias...

Alto contraste

A+

A-

Carol Dantas revelou quarto gamer do seu filho

A influenciadora Carol Dantas revelou que seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 12 anos, está aproveitando as férias escolares. O marido de Carol e padrasto de Davi, o empresário Vinícius Martinez, revelou Davi Lucca junto com o irmãozinho Valentim, quatro anos, no seu quarto gamer na casa da família em Barcelona na Espanha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Carol Dantas mostra filho com Neymar no seu quarto gamer: “uau”

• Fabiano Menotti mostra o rosto da sua bebê: “é a sua cara”

• Bruno do KLB faz raríssima aparição com a esposa e seus bebês



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.