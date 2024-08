Carol Dantas Compartilha Momento Especial com os Filhos Após Teste de DNA Reprodução Instagram A influenciadora Carol Dantas posou junto com seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 12 anos... Bebê Mamãe|Do R7 09/08/2024 - 16h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h36 ) ‌



Carol Dantas posou com o filho e refletiu

A influenciadora Carol Dantas posou junto com seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 12 anos. Ela surgiu com o seu primogênito, o seu caçula Valentim, quatro anos, fruto do casamento com Vinícius Martinez e com seu pai Elizeu Dantas em viagem por Portugal.

