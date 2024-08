Carolina Dieckmann Compartilha Momentos Incríveis com Seus Filhos Reprodução Instagram A atriz Carolina Dieckmann surpreendeu seus fãs ao publicar um lindo álbum com seus filhos com vários momentos... Bebê Mamãe|Do R7 23/08/2024 - 23h40 (Atualizado em 23/08/2024 - 23h40 ) ‌



Carolina Dieckmann posa com seus filhos e faz desabafo sobre a maternidade

A atriz Carolina Dieckmann surpreendeu seus fãs ao publicar um lindo álbum com seus filhos com vários momentos especiais ao lado dos herdeiros. A famosa tem dois filhos, sendo Davi, de 25 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota.

