Carolina Dieckmann mostra filho caçula no seu quarto em foto rara

Carolina Dieckmann e seu filho caçula

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou um raro registro de seu filho mais novo. A artista é mãe orgulhosa de dois filhos. O primogênito se chama Davi e tem 25 anos. O filho mais velho é fruto do primeiro casamento de Carol com o também ator Marcos Frota. Já do casamento com o diretor de televisão Tiago Worcman, a famosa se tornou mãe de José. O caçula já está com 17 anos.

