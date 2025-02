Cássio posa com seus filhos de Fernanda Vasconcellos e Winits Cássio Reis mostra fotos com seus filhos com Fernanda Vasconcellos e Danielle Winits e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 22/02/2025 - 23h05 (Atualizado em 22/02/2025 - 23h05 ) twitter

Cássio Reis surge em registro com seus filhos com Fernanda Vasconcellos e Danielle Winits e surpreende

O ator Cássio Reis, marido da atriz Fernanda Vasconcellos, compartilhou um lindo registro ao lado de um momento especial ao lado de seus dois filhos. Os artistas são papais orgulhosos do pequeno Romeo, de dois aninhos de vida. O garotinho é o único herdeiro da mãe e caçula do pai. Além do bebê, o ator é pai de um adolescente, o jovem Noah, de 16 anos. Ele é fruto do antigo relacionamento do ator com a também atriz Danielle Winits.

