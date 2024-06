Cauã Reymond compartilha momento especial com a filha em passeio a cavalo O ator Cauã Reymond surgiu viajando com a filha e mostrou um momento pra lá de especial do passeio. Ele é pai de uma menina. Sofia...

Cauã Reymond mostra passeio a cavalo com a filha

O ator Cauã Reymond surgiu viajando com a filha e mostrou um momento pra lá de especial do passeio. Ele é pai de uma menina. Sofia, por enquanto é sua única herdeira e tem 12 anos de vida. A garota é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera com quem foi casado.

