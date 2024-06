Cauã Reymond e Grazi Massafera curtem férias com a filha no Uruguai A filha da atriz Grazi Massafera, Sofia, embarcou para uma viagem junto ao pai, o ator Cauã Reymond. A menina, de 12 anos, é o único...

Cauã surge em viagem com filha com Grazi Massafera

A filha da atriz Grazi Massafera, Sofia, embarcou para uma viagem junto ao pai, o ator Cauã Reymond. A menina, de 12 anos, é o único fruto do antigo relacionamento dos artistas, que durou cerca de sete anos. Desde a separação, em 2013, Grazi e Cauã compartilham a guarda da herdeira. Com isso, Sofia se divide entre a casa da mãe e do pai, ambas no Rio de Janeiro. Nas férias escolares, a jovem também passa uma temporada com Grazi e outra com Cauã.

