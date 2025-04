Cauã Reymond surge com a filha com Grazi e relata bronca Cauã Reymond posou com a filha com Grazi Massafera e respondeu sobre bronca. Bebê Mamãe|Do R7 09/04/2025 - 00h27 (Atualizado em 09/04/2025 - 00h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cauã Reymond posou com a filha e falou sobre bronca

O ator Cauã Reymond posou junto com a sua filha com a atriz Grazi Massafera, a menina Sofia de 12 anos. E ele surpreendeu ao revelar uma bronca que levou de sua filha. O ator também explicou o motivo da bronca e a conversa que teve com a menina.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa história e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Arthur Aguiar posa com filhos na linda festa de sua mãe

Filhas de Kaká surgem trabalhando como modelos

Familiares de Vitória fazem revelação sobre suspeito e falam