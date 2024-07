Bebê Mamãe |Do R7

Cauã Reymond surpreende ao deixar filha raspar seu cabelo

Cauã Reymond exibiu novo visual com a filha

O ator Cauã Reymond revelou um momento para lá de fofo e inusitado com sua filha com a atriz Grazi Massafera, a menina Sofia de 12 anos. Cauã mostrou a menina Sofia raspando seus cabelos. Sofia apareceu raspando os cabelos de Cauã com uma maquininha.

