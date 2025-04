Ceará mostra a filha de 10 anos fazendo unha de gel Mirella e Ceará mostram a filha fazendo unha de gel! Bebê Mamãe|Do R7 03/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h06 ) twitter

Mirella e Ceará mostram a filha fazendo unha de gel

O comediante Ceará, nome artístico usado por Wellington Muniz, mostrou a filha fazendo as unhas e aproveitou para puxar a orelha da herdeira. Ele é pai de uma menina. Valentina Muniz está com 10 anos e, por enquanto, é sua única herdeira. Ela é fruto do relacionamento com a modelo Mirella Santos com quem ele é casado. Os dois oficializaram a união em 2012.

Para saber mais sobre essa história e a reação de Ceará, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

