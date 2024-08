Celebrando 4 Anos de Alegria: A Festa do Filho de Zé Vaqueiro Reprodução Instagram A família do cantor Zé Vaqueiro está celebrando, hoje, um dia muito especial. Isto porque eles estão festejando... Bebê Mamãe|Do R7 08/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 15h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filho de Zé Vaqueiro comemora 4 anos com festa no colégio

A família do cantor Zé Vaqueiro está celebrando, hoje, um dia muito especial. Isto porque eles estão festejando, mais uma vez, o aniversário do primogênito do casal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filho de Zé Vaqueiro faz 4 anos e ganha linda festa na escolinha

• Tici surge com bebê na sua casa com César Tralli e fala do 3º filho

• Bruna Biancardi fala da nova filha de Neymar e revela presentão