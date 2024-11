César Tralli exibe filha na ginástica olímpica e dá recado pra sogra César Tralli exibe filha na ginástica olímpica e dá recado pra sogra Bebê Mamãe|Do R7 26/10/2024 - 20h09 (Atualizado em 26/10/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

César Tralli e filha na ginástica olímpica

A filha do jornalista César Tralli e da apresentadora Ticiane Pinheiro está fazendo aulas de ginástica olímpica. A menina Manuella, de cinco anos, foi registrada pela mamãe famosa atenta durante o exercício. A garotinha é a única herdeira do casal. No entanto, Tici é mãe da adolescente Rafaella, de 15 anos, do primeiro casamento da apresentadora com Roberto Justus.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bruno de Luca toma atitude com o motorista 1 ano após Kayky

Murilo Huff mostra seu filho com Marília em aula com personal

Sheila Mello mostra gravidez no início e posa com filha