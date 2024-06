Bebê Mamãe |Do R7

César Tralli se declara para as mulheres de sua vida em passeio em família O jornalista e apresentador César Tralli se declarou para as mulheres de sua vida em um passeio em família. Ele é casado com a apresentadora...

Alto contraste

A+

A-

César Tralli surge com esposa, enteada e filha

O jornalista e apresentador César Tralli se declarou para as mulheres de sua vida em um passeio em família. Ele é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro desde 2017, após três anos de relacionamento. Quando eles iniciaram o namoro, Tici já era mãe de Rafaella Justus, fruto de seu primeiro casamento, com o empresário Roberto Justus.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• César Tralli posa com filha e Rafa Justus em festa junina da escola

• Sthefany Brito exibe barrigão e revela o nome do seu 2º bebê

• Nasceu? Amanda Kimberlly faz kit maternidade da filha de Neymar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.