Chay Suede encanta ao posar com seus filhos em passeio na floresta

Chay Suede posa com seus 3 filhos em meio a viagem a Amazônia e impressiona

O casal de atores Chay Suede e Laura Neiva, encantaram ao posar com seus três filhos em viagem diferente a Amazônia. O dois são papais orgulhosos de três crianças. A primogênita Maria tem cinco anos, o filho do meio, José está com três anos de vida. Para completar o trio, a pequena Ana tem apenas cinco meses de vida.

