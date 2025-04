Chay Suede mostra foto raríssima do rostinho de sua filha caçula Esposa de Chay Suede impressiona ao mostrar um lindo e raro registro do rosto de sua bebê. Bebê Mamãe|Do R7 09/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h26 ) twitter

Laura Neiva mostra rostinho de sua bebê com Chay Suede e impressiona

A esposa do ator Chay Suede, a também atriz Laura Neiva, encantou ao mostrar um lindo registro do rostinho de sua bebê e fofura da pequena chamou a atenção. O casal que está junto há 10 anos são papais orgulhosos de três filhos. Duas meninas e um menino. A primogênita Maria tem cinco anos, o filho do meio, José está com três anos de vida. Para completar o trio, a pequena Ana de apenas cinco meses de vida.

Não perca a chance de ver essa fofura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

