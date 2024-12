Chay Suede mostra sua bebê de olhos abertos pela 1ª vez Laura surpreende ao exibir sua bebê recém-nascida com Chay Suede. Bebê Mamãe|Do R7 04/12/2024 - 22h30 (Atualizado em 04/12/2024 - 22h30 ) twitter

Laura mostra sua filha com Chay Suede

A atriz Laura Neiva exibiu uma foto inédita de sua filha recém-nascida, fruto de seu casamento com o ator Chay Suede. A bebê Ana nasceu no último dia 8 de novembro. A pequena é a terceira filha do casal, que oficializou a união em 2019. O trio de herdeiros conta com a menina mais velha, Maria, que está com quatro anos, e o filho do meio José, de três aninhos.

Para mais detalhes sobre essa fofura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

