Claudia Leitte exibe seus filhos em foto rara: "sua cara" Claudia Leitte exibe foto rara do seus filhos e semelhança choca fãs. Bebê Mamãe|Do R7 01/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h05 )

Claudia Leitte mostra foto rara dos seus filhos e semelhança encanta

A cantora Claudia Leitte encantou ao compartilhar em seu perfil um lindo álbum de fotos com os melhores momentos do mês de março de sua família. A artista é mãe de três herdeiros, frutos de seu casamento com o empresário Márcio Pedreira. Juntos desde 2007, eles são pais de dois meninos, Davi e Rafael, de 15 e 11 anos, e da caçulinha Bela, que tem com quatro aninhos.

