Claudia Leitte mostra sua filha e dá adeus a sua bailarina
Bebê Mamãe|Do R7
05/11/2024 - 11h09

Claudia Leitte e sua filha

A cantora Claudia Leitte emocionou seus fãs ao mostrar sua filha ticando piano e dá adeus a sua bailarina. A famosa é casada há 17 anos com o empresário Márcio Pedreira. Juntos, eles são pais orgulhosos de três filhos. Dois meninos e uma menina. O primogênito se chama Davi e tem 15 anos. O filho do meio é Rafael, que está com 11 anos. Já a caçula Bela está com cinco anos de vida.

