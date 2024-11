Claudia Raia diz se está grávida aos 57 anos e exibe seu bebê Claudia Raia diz se está grávida aos 57 anos e exibe seu bebê Bebê Mamãe|Do R7 13/10/2024 - 14h49 (Atualizado em 13/10/2024 - 14h49 ) twitter

Claudia Raia gestante

Reprodução Instagram A atriz Claudia Raia, 57 anos, revelou seu bebê Luca, um ano, no teatro! Ela mostrou seu filho com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, assistindo a um musical do lado do seu ursinho de pelúcia. Ao mostrar o pequeno Luca compenetrado assistindo ao musical, Claudia disse: “Assistindo musical com os amigos”. Claudia também respondeu se está grávida novamente após falar sobre a família ter crescido.

