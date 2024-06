Claudia Raia encanta ao mostrar seu bebê usando óculos A atriz e bailarina Claudia Raia posou com seu bebê e o pequeno deixou todos encantados com seu look cheio de estilo! A famosa é...

Claudia Raia mostra seu bebê usando óculos e encanta

A atriz e bailarina Claudia Raia posou com seu bebê e o pequeno deixou todos encantados com seu look cheio de estilo! A famosa é mãe orgulhosa de três herdeiros. Seus filhos mais velhos já são adultos e nasceram do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

