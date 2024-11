Claudia Raia mostra seu bebê, de 1 ano, conhecendo o avô Claudia Raia mostra seu bebê, de 1 ano, conhecendo o avô Bebê Mamãe|Do R7 05/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 05/11/2024 - 19h49 ) twitter

Claudia Raia e seu bebê conhecendo o avô

A atriz Claudia Raia encantou ao exibir um momento familiar bem aguardado. Acontece que seu bebê foi conhecer o avô. Ela é mãe de um neném de um ano e oito meses. Luca é fruto do atual relacionamento com o ator e dançarino Jarbas Homem de Mello com quem ela é casada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

