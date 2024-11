Claudia Raia posa com seu bebê de 1 ano e revela menopausa Claudia Raia posa com seu bebê de 1 ano e revela menopausa Bebê Mamãe|Do R7 14/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Claudia Raia e seu filho Luca

A atriz Claudia Raia surgiu junto com seu filho caçula, o bebê Luca de um ano. E a atriz de 57 anos abriu o jogo sobre a volta da menopausa após o nascimento de seu terceiro filho. O bebê Luca é fruto do casamento da atriz com o ator Jarbas Homem de Mello.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Renato Góes e Thaila celebram 3 anos do filho com linda festa

Antes e depois da bebê especial de Juliano Cazarré comove: ‘linda’

César Tralli surge com a filha e homenageia sua mãe que partiu