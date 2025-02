Com Davi, Carol Dantas revela perrengue na casa da Espanha Carol Dantas mostrou um perrengue ao voltar com Davi Lucca para sua casa na Espanha. Bebê Mamãe|Do R7 13/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 21h26 ) twitter

Carol Dantas exibiu perrengue ao retornar para sua casa na Espanha

A influenciadora Carol Dantas revelou que retornou com seu filho com Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 13 anos, para Barcelona na Espanha. Carol mora no país com Davi Lucca, com o seu caçula Valentim, cinco anos, e o marido Vinícius Martinez. E ao chegar na Espanha, Carol revelou um perrengue na sua casa espanhola.

Para saber mais sobre os desafios que Carol Dantas enfrentou ao voltar para a Espanha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

