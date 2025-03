Com Fabiana Justus em tratamento, Rafa leva gêmeas pra aula Com Fabiana Justus no hospital, Rafa leva as sobrinhas para escola! Bebê Mamãe|Do R7 26/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h07 ) twitter

Com Fabiana Justus no hospital, Rafa leva as sobrinhas para escola

As filhas da influenciadora Fabiana Justus surgiram em uma companhia bem especial para mais um dia de aula. Isto porque elas foram acompanhadas da tia, a adolescente Rafaella Justus. Tanto a jovem quanto a influencer são filhas do apresentador e empresário Roberto Justus. Porém, elas nasceram de diferentes relacionamentos do artista.

