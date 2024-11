Com Zoe, Duda Nagle revela reencontro com família de Sabrina Com Zoe, Duda Nagle revela reencontro com família de Sabrina Bebê Mamãe|Do R7 25/11/2024 - 00h47 (Atualizado em 25/11/2024 - 00h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duda Nagle e Zoe

O ator Duda Nagle surgiu junto com sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe de cinco anos. E o ator surpreendeu ao posar também junto com a família de Sabrina. A apresentadora e o ator se separaram há um ano e meio. Desde então, eles optaram pela guarda compartilhada de Zoe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Nova imagem de Henry Borel revela a verdadeira face de Jairinho

Rafaella Justus mostra treino pesado na academia e impressiona

Após 9 anos, filho de Cristiano Araújo abre caixa do pai e comove